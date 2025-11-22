Китайский робот установил мировой рекорд, пройдя 106 км без остановки
Китайский гуманоидный робот установил новый рекорд Гиннесса, пройдя 106 километров между восточными городами страны без остановки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Chinadaily.
Разработанный шанхайской компанией Agibot андроид A2, вышел из Сучжоу поздно вечером 10 ноября и прибыл на набережную Бунд в Шанхае ранним утром 13 ноября.
Благодаря системе быстрой замены аккумуляторов робот оставался активным на протяжении всего пути. По официальным данным он преодолел 106,286 км.
— Пройти пешком из Сучжоу в Шанхай — задача непростая даже для многих людей, но робот справился. Это демонстрирует зрелость аппаратной части робота, его алгоритмов баланса и выносливости, а также создает прочную основу для масштабного коммерческого применения, — отметил вице-президент Agibot Ван Чуане.
Оснащенный двойными GPS-модулями и инфракрасными датчиками, робот A2 справился со сложными условиями: светофорами, узкими проходами и переполненными тротуарами, сохраняя стабильное восприятие окружающей среды как днем, так и ночью.
Во время пути робот передвигался по асфальтированным дорогам, плиточным тротуарам, мостам, тактильной плитке и пандусам, при этом соблюдая правила дорожного движения.
Ранее американская компания 1X объявила о запуске предзаказов на NEO — первого в мире потребительского гуманоидного робота, предназначенного для помощи в домашних делах и выполнения персональных задач.