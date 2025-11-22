Китайский робот установил мировой рекорд, пройдя 106 км без остановки

Разработанный шанхайской компанией Agibot андроид A2, вышел из Сучжоу поздно вечером 10 ноября и прибыл на набережную Бунд в Шанхае ранним утром 13 ноября.

Благодаря системе быстрой замены аккумуляторов робот оставался активным на протяжении всего пути. По официальным данным он преодолел 106,286 км.

— Пройти пешком из Сучжоу в Шанхай — задача непростая даже для многих людей, но робот справился. Это демонстрирует зрелость аппаратной части робота, его алгоритмов баланса и выносливости, а также создает прочную основу для масштабного коммерческого применения, — отметил вице-президент Agibot Ван Чуане.

Оснащенный двойными GPS-модулями и инфракрасными датчиками, робот A2 справился со сложными условиями: светофорами, узкими проходами и переполненными тротуарами, сохраняя стабильное восприятие окружающей среды как днем, так и ночью.

Во время пути робот передвигался по асфальтированным дорогам, плиточным тротуарам, мостам, тактильной плитке и пандусам, при этом соблюдая правила дорожного движения.

Ранее американская компания 1X объявила о запуске предзаказов на NEO — первого в мире потребительского гуманоидного робота, предназначенного для помощи в домашних делах и выполнения персональных задач.