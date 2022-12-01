Китайский нефтяной гигант CNPC за 25 лет инвестировал в Казахстан 45 миллиардов долларов

1 Декабря 2022, 10:00

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы и Пекине прошла международная научно-практическая конференция, посвященная 25-летию нефтегазового сотрудничества Казахстана и Китая. Ученые, эксперты и преподаватели проанализировали вклад в развитие двусторонних отношений Китайской национальной нефтегазовой корпорации – CNPC и оценили перспективы взаимовыгодного стратегического партнерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нефтегазовое сотрудничество Казахстана и Китая стартовало в 1997 году с приходом на казахстанский рынок Китайской национальной нефтегазовой корпорации. Это известная международная компания, которая работает в 38 странах и занимает третье место в мире среди 50 крупнейших нефтяных гигантов.

Генеральный директор CNPC International Kazakhstan Ли Юнхун в ходе конференции сообщил, что за 25 лет казахстанско-китайское нефтегазовое сотрудничество достигло небывалых масштабов.

«Совместно с казахстанскими партнерами мы управляем стратегическими мега-проектами. Среди них 7 нефтегазодобывающих компаний, два газопровода и два нефтепровода, нефтеперерабатывающий завод и завод стальных труб. Таким образом, CNPC участвует в Казахстане практически во всей цепочке нефтегазовой промышленности. Это разведка и добыча нефти и газа, переработка и реализация нефтепродуктов, транспортировка углеводородов, импортозамещение», - сказал Ли Юнхун.

Ли Юнхун

Он также подчеркнул, что обучение кадров, в том числе и студентов, создание рабочих мест является приоритетной задачей корпорации. По его словам, на казахстанско-китайских совместных предприятиях создано свыше 30 тысяч рабочих мест, из них 98% – это местные кадры.

«Работая по всему миру, CNPC строго соблюдает принципы социальной ответственности бизнеса. За годы деятельности в Казахстане наша корпорация перечислила на благотворительные и социальные проекты 410 миллионов долларов. Мы активно стимулируем сферу науки, культуры, спорта и поддерживаем талантливую казахстанскую молодёжь, предоставляем гранты на обучение. В трудную минуту, во время пандемии коронавируса, CNPC не осталась в стороне и закупила для регионов Казахстана лекарства и медоборудование», - продолжил гендиректор CNPC International Kazakhstan.

Рассказывая о планах на будущее, Ли Юнхун отметил, что на сегодня инициатива «Один пояс – один путь» – основная стратегия взаимного развития Казахстана и Китая, которая будет поддерживаться и развиваться для достижения совместного светлого будущего двух стран.

«В следующем году мы вместе отметим десятилетний юбилей «Пояса и пути» и подведём первые важные итоги. CNPC, как и раньше, будет активно участвовать в проектах, направленных на становление Энергетического Шелкового пути и на благо развития экономики наших стран. Еще одна важнейшая задача – защита экологии, внедрение принципов «зеленой» экономики и устойчивого развития. CNPC в Казахстане приложит все усилия для исполнения Доктрины перехода к углеродной нейтральности, которую объявил Президент Касым-Жомарт Токаев», - заявил он.

Председатель правления Экспертного клуба «Один пояс и один путь» Булат Султанов заметил, что за 25 лет CNPC инвестировала в развитие нефтегазовой промышленности Казахстана 45 миллиардов долларов, выплатила 50 миллиардов долларов в виде налогов.

«За 25 лет своей деятельности в Казахстане CNPC создала свыше 30 тыс. рабочих мест. При этом 98,3% - это казахстанцы. То есть процент иностранной рабочей силы, привлекаемой CNPC в Казахстане, значительно ниже требований, выдвигаемых государством в вопросах найма зарубежных специалистов и экспертов. Я думаю, что это должно служить показателем для других зарубежных компаний», - сказал он.

Кроме того, Булат Султанов добавил, что китайская компания вложила 410 миллионов долларов в социальные проекты. К примеру, крупнейшая в Центральной Азии Казахская национальная академия хореографии построена на деньги CNPC. Было выделено около 100 миллионов долларов.

Булат Султанов

Проекты CNPC в Казахстане широко известны. Компании «CNPC-Актобемунайгаз», «Мангистаумунайгаз» и «ПетроКазахстан» от 70% своей продукции поставляют на казахстанский рынок по внутренним ценам. Шымкентский нефтеперерабатывающий завод после модернизации выпускает высококачественное топливо стандарта Евро-4/Евро-5. Заправки Sinooil отличаются высоким качеством нефтепродуктов и уровнем сервиса. Азиатский газопровод и нефтепровод Казахстан – Китай позволили диверсифицировать поставки нефти и газа, обеспечили углеводородами регионы страны и вывели сырье на экспорт. Проекты корпорации входят в состав Инициативы «Один пояс – один путь», которая в следующем году отметит свое первое десятилетие.

Шымкентский НПЗ

Ранее Президент Казахстана поздравил коллектив CNPC с 25-летием деятельности в стране, отметив, что корпорация играет важную роль в развитии многостороннего взаимодействия между двумя государствами и вносит значительный вклад в производство и переработку углеводородов в Казахстане.