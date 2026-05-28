Китайский автоконцерн первым в индустрии достиг рубежа в 100 млн авто

Китайский автогигант SAIC Motor установил национальный рекорд, первым в индустрии достигнув отметки в 100 млн произведенных и проданных транспортных средств, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily .

Это знаковое событие отметили торжественной церемонией в Шанхае. В рамках мероприятия компания организовала одновременную передачу ключей клиентам сразу нескольких брендов из своего портфеля, который включает Roewe, MG, Maxus, SAIC Volkswagen, SAIC Audi и SAIC-GM.

Почетный статус 100-миллионного автомобиля достался флагманскому электрическому кроссоверу IM LS9 Hyper. Модель выпускается премиальным суббрендом IM Motors, специализирующимся на высокотехнологичном электротранспорте.

В компании подчеркнули, что этот рубеж отражает масштабы интегрированной промышленной экосистемы холдинга, которая охватывает производство автомобилей и компонентов, сервисы мобильности, финансовый сектор и международную деятельность.

SAIC Motor, ведущая свою историю с 1955 года, сохраняет лидерство на рынке КНР. С января по апрель компания реализовала 1,3 млн автомобилей. За этот период продажи группы за рубежом выросли на 50,2% и достигли 459 000 единиц.

Ранее сообщалось, что крупнейшая в мире выставка автомобилей открылась в Пекине.



