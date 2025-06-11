Китайские журналисты завершили медиа-тур в Казахстане

Выпуск о Казахстане выйдет на китайском международном телеканале CGTN на казахском, русском и английском языках. Завершили журналисты работу в одной из лучших локаций Алматы — Медеу, где поднялись по лестнице здоровья и познакомились с активными алматинцами.

Фото: кадр из видео

— Алматы нам всем очень понравился. Город очень современный, вокруг горы и такой красивый пейзаж. Я сняла репортаж о казахстанско-китайском сотрудничестве в сфере устойчивого развития, была в городе Конаев, поснимали пейзаж в Медеу и на Коктобе. Очень хорошо поработали, — поделилась впечатлениями корреспондент CGTN Ризагуль Гульгина.

Руководитель экспедиционной команды отметил, что это был не просто медиа-тур, а культурное и историческое сближение двух стран. Журналисты получили возможность ознакомиться с жизнью и бытом казахстанцев, а также услышали жизненные истории из первых уст. Китайские коллеги не скрывали восхищения природой и гостеприимством жителей.

— Раньше для многих китайцев Казахстан был просто знакомым названием страны. Но сейчас многие знают вас как хороших соседей. И разъезжая по городам на машине, мы поняли, что это правда. За время медиа-тура мы соприкоснулись с казахстанцами, и это тронуло меня до глубины души. Думаю, эта поездка посеяла в сердцах всей нашей команды зерно дружбы, и оно будет расти с каждым годом. Наша совместная работа была очень плодотворной. Мы забираем с собой прекрасные истории, которые покажем на ТВ и через интернет. Благодаря этой поездке весь мир узнает, какие у нас добрососедские отношения, — отметил заместитель директора департамента культуры телеканала CGTN Сюй Чжаоцюнь.

Фото: кадр из видео

Ранее мы писали о том, что наши китайские коллеги посетили фестиваль The Spirit of Tengri в Алматы.