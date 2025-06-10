Ay Yola, Otyken и другие: как прошел The spirit of Tengri в Алматы

Хедлайнером фестиваля стала популярная группа Ay Yola, чья песня Homay взорвала все соцсети. В нашей стране музыканты не в первый раз, поэтому не стеснялись в выражении симпатий Казахстану.

Фото: скрин с видео

- Казахстан – это, как всегда, просто невероятная энергия, мегадрайв! Фестивали здесь всегда проходят просто фантастически! Стоим до сих пор в мурашках, на адреналине, - поделились впечатлениями солисты группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов и Ринат Рамазанов.

Впервые в Казахстане оказалась другая популярная группа - Otyken из Сибири – и ее участницы тоже оказались очень довольны.

Фото: скрин с видео

- Казахстан оказался очень гостеприимным, организаторы и публика нас встретили очень тепло. Нам так приятно быть здесь, мы очень сильно хотим еще раз к вам приехать. Прекрасная страна! - отметила солистка группы Otyken Азян. - Мы рады, что этническая музыка продвигается, чарты сейчас заполняют этнические музыканты, а этнические фестивали проходят с таким огромным масштабом.

The spirit of Tengri – это музыка, традиции, старинные песни на современный лад, новое звучание и необычные сочетания инструментов: например, кобыз и электробас.

Фото: скрин с фото

На фестиваль, ставший традиционной площадкой для этнобэндов со всего света, в рамках совместного медиатура «Китай - Центральная Азия», в котором участвуют наши коллеги с телеканала Jibek Joly, приехали и журналисты китайского телеканала CGTN. Именно с этого фестиваля начался их пресс-тур.

- Я впервые в Казахстане и для меня эта поездка – особенная. На фестивале я стала свидетелем слияния культур и музыки. Зрители дружелюбные и энергичные, наслаждались этнической музыкой. Мне тоже очень понравилось звучание традиционной музыки в современной интерпретации, - поделилась впечатлениями журналист CGTN Илин.

На фестивале выступили более 10 коллективов, а зрителей ждала не только концертная программа, но и Hand made маркет, где было представлено искусство рукоделия наших мастеров. Также гостям фестиваля предлагали сделать этногрим - желающих оказалось немало.