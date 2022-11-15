Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Китайские индексы выросли после встречи лидеров КНР и США

15 Ноября 2022, 22:40
Китайские индексы выросли после встречи лидеров КНР и США
15 Ноября 2022, 22:40

Китайские индексы выросли после встречи лидеров КНР и США

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Рост котировок зафиксирован на фондовых биржах Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга во вторник после встречи лидеров КНР и США на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайты китайских фондовых площадок.

Индекс Shanghai Composite (SSE), во вторник, к концу торгов поднялся на 1,64%, до отметки 3134,08. Индекс CSI300, отражающий акции 300 крупнейших компаний, торгуемые на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня («голубые фишки»), вырос на 1,9%.

Индекс фондовой биржи Гонконга (Hang Seng) к концу торгов вырос на 4,1%, а индекс Hang Seng Enterprises вырос на 4,8%.

Рост котировок фондовых бирж Китая наблюдался после прошедшей в понедельник на острове Бали в Индонезии встречи Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента США Джо Байдена, в ходе которой состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки.

Фото: myfin.by


Новости по теме
Жалгас Жумагулов провел дуэль взглядов перед шестым боем в UFC
Китай изучает возможность проведения в 2023 году форума «Один пояс – один путь»
Впервые за 40 лет инфляция в Японии выросла до 3,6%
Читайте также
На экспорт отправлена первая партия произведенного в Атырау полипропилена
Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
Перспективы экспорта сырьевых материалов из Казахстана в Европу обсудили в Брюсселе
Ферросплавный завод планируют построить инвесторы в Жамбылской области
Ярмарки по реализации социально значимых продовольственных товаров пройдут в Атырау
Китай изучает возможность проведения в 2023 году форума «Один пояс – один путь»
Жалгас Жумагулов провел дуэль взглядов перед шестым боем в UFC
Halyk Bank уходит с рынка Таджикистана
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору