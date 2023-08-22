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    08:09, 22 Август 2023 | GMT +6

    Китайская корпорация CMC заинтересована в реализации энергетических проектов в Казахстане

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    Фото: primeminister.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Реализацию совместных проектов в энергетической сфере обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и вице-президент корпорации China National Machinery Import & Export Corporation (CMC) Чжао Чжэнсян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Глава Правительства отметил, что Казахстан планирует в ближайшие годы завершить объединение своей энергосистемы и обеспечить полное покрытие потребности экономики и населения в электрической энергии. В частности, для этого была принята соответствующая Концепция развития электроэнергетической отрасли республики.


    В настоящее время реализуются проекты по модернизации действующих электростанций, которые позволят к 2027 году ввести свыше 1700 МВт. В этом году будет завершено восстановление энергоблока №1 на Экибастузской ГРЭС-1, что даст дополнительные 500 МВт уже в предстоящем осенне-зимнем периоде.

    Вместе с тем планируется строительство новых ТЭЦ в городах Кокшетау и Семей. Ведется работа по модернизации Национальной электрической сети. Также в текущем году планируется завершение проекта по усилению электрических сетей Западной энергозоны и ведется разработка проекта по усилению электрических сетей Южной зоны.

    «СМС уже имеет опыт инвестирования в Казахстане. Мы приветствуем намерение компании расширить свое присутствие путем участия в энергетических проектах», — сказал Алихан Смаилов.


    В свою очередь Чжао Чжэнсян обозначил готовность China National Machinery Import & Export Corporation проработать совместные проекты на взаимовыгодных условиях и укреплять сложившееся сотрудничество в целом.

    «Мы провели детальные дискуссии со своими партнерами и заручились поддержкой наших финансовых учреждений. Это демонстрирует наш высокий интерес. В случае реализации таких проектов мы заключим договоры с местными подрядчиками и поставщиками, чтобы внести свой вклад в развитие экономики Казахстана», — сказал вице-президент СМС.


    Деятельность корпорации China National Machinery Import & Export Corporation охватывает сферы энергетики, транспорта, недвижимости, химической и легкой промышленности, инфраструктуры, судоходства и т.д. Рынок продукции и услуг предприятия включает в себя более 160 стран мира.


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