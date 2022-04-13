Китайская компания решит вопрос с зарплатами дорожных рабочих в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы с зарплатой работников строящейся магистрали решали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пятый год в Шуском районе Жамбылской области строится трасса республиканского значения Мерке – Шу – Бурылбайтал. Подрядчиками строительства выступают отечественная компания «АБК-Автодор НС» и «Китайская компания по строительству и развитию «Синьсин», протяженность ее участка 95 километров.

Как стало известно, более 80-ти работников китайской компании обратились за помощью к Президенту и вышли на забастовку, требуя повысить зарплату и улучшить условия труда.

С руководством компании встретился заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров.

«Руководство компании заверило, что в течение трех дней будет рассмотрен вопрос повышения заработной платы сотрудникам. Компания попросила три дня для решения этой проблемы», - пояснил Нуржан Календеров.

Строительство автомобильной дороги Мерке - Бурылбайтал является одним из немаловажных объектов жамбылского региона.

Напомним, в настоящее время транспортный поток с Туркестанской и Жамбылской областей и соседних республик в направлении центра вынужденно идет через Алматы с перепробегом 250 км. Автодорога Мерке - Бурылбайтал имеет высокое социальное значение и влияет на транзит со странами Средней Азии.

В 2017 году был подписан договор о реконструкции участка «Обход перевала Кордай» (162 - 260 км Мерке – Шу - Бурылбайтал) с подрядной организацией ТОО «Казахдорстрой».

На реализацию масштабного проекта выделены значительные средства. В частности, на реконструкцию автодороги, соединяющей Шуский и Меркенский районы, предусмотрено 9,1 миллиарда тенге, на дорогу в обход города Шу - 4,1 миллиарда тенге и 3,1 миллиарда тенге на дорогу Шу - Хантау.

На данный момент строительство завершено примерно на 90%. Ожидается, что строительство завершат к 2023 году и откроется движение автотранспорта.

Общая протяженность автомобильных дорог республиканского значения по Жамбылской области составляет 1 237 км.