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    17:40, 14 Май 2025 | GMT +5

    Китайская компания построит завод по переработке кукурузы в Жамбылской области

    Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с президентом группы компаний Fufeng Group Ли Сюэчунем, передает агентство Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Роман Скляр провел встречу с президентом группы компаний Fufeng Group Ли Сюэчунем
    Фото: primeminister.kz.

    В ходе встречи стороны обсудили реализацию масштабного инвестиционного проекта по строительству вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области. 

    Планируемый объем инвестиций составляет порядка $800 млн. Производственный комплекс проекта включает завод по производству крахмала, три биоферментационных завода, угольную теплоэлектростанцию и очистные сооружения.

    Мощность переработки кукурузы составит 1 млн тонн в год, в том числе за счет поставок от местных сельхозтоваропроизводителей, также экспорт готовой продукции ориентирован на страны ЕС, Северной Африки и Ближнего Востока. Реализация проекта позволит создать около 1,5 тыс. новых рабочих мест.

    Стороны также обсудили условия предстоящего Соглашения об инвестициях, включая вопросы предоставления экспортной поддержки и ключевые меры государственной поддержки развития отрасли глубокой переработки кукурузы.

    Роман Скляр провел встречу с президентом группы компаний Fufeng Group Ли Сюэчунем
    Фото: primeminister.kz

    Президент Fufeng Group господин Ли Сюэчунь заверил, что создание высокотехнологичного производственного комплекса позволит значительно увеличить добавленную стоимость сельхозпродукции, стимулировать развитие сопутствующих отраслей, создать устойчивый рынок сбыта для отечественных аграриев, а также укрепить экспортный потенциал страны.

    Ранее, в ноябре 2024 года, сообщалось о том, что китайская компания Fufeng Group инвестирует 650 млн долларов в строительство завода по глубокой переработке пшеницы в Акмолинской области.

    Теги:
    Сельское хозяйство Правительство РК Инвестиции Китай Роман Скляр Промышленность Жамбылская область Продовольственная безопасность
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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