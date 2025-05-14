Китайская компания построит завод по переработке кукурузы в Жамбылской области

В ходе встречи стороны обсудили реализацию масштабного инвестиционного проекта по строительству вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области.

Планируемый объем инвестиций составляет порядка $800 млн. Производственный комплекс проекта включает завод по производству крахмала, три биоферментационных завода, угольную теплоэлектростанцию и очистные сооружения.

Мощность переработки кукурузы составит 1 млн тонн в год, в том числе за счет поставок от местных сельхозтоваропроизводителей, также экспорт готовой продукции ориентирован на страны ЕС, Северной Африки и Ближнего Востока. Реализация проекта позволит создать около 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Стороны также обсудили условия предстоящего Соглашения об инвестициях, включая вопросы предоставления экспортной поддержки и ключевые меры государственной поддержки развития отрасли глубокой переработки кукурузы.

Фото: primeminister.kz

Президент Fufeng Group господин Ли Сюэчунь заверил, что создание высокотехнологичного производственного комплекса позволит значительно увеличить добавленную стоимость сельхозпродукции, стимулировать развитие сопутствующих отраслей, создать устойчивый рынок сбыта для отечественных аграриев, а также укрепить экспортный потенциал страны.

Ранее, в ноябре 2024 года, сообщалось о том, что китайская компания Fufeng Group инвестирует 650 млн долларов в строительство завода по глубокой переработке пшеницы в Акмолинской области.