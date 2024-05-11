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    21:06, 10 Май 2024 | GMT +6

    Китайская компания построит индустриальный парк в Марокко

    Марокко
    Фото: pixabay.com

    Китайская компания Zhejiang Hailiang Co., крупнейший в мире поставщик медных труб и прутков, инвестирует $288 млн в строительство индустриального парка по производству новых материалов в Марокко. Об этом сообщают китайские экономические издания, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По их данным, компания построит промышленный парк для разработки и производства различных медных изделий в высокотехнологичном городе Mohamed VI Tangier Tech City. В планах компании создать ряд производственных линий по производству 50 тысяч тонн сплава, 35 тысяч тонн медных труб, 40 тысяч тонн латунных прутков и 25 тысяч тонн новых энергетических материалов, таких как литиевой медной фольги в год.

    В рамках проекта планируется также построить научно-исследовательские и складские помещения.

    Согласно сообщению компании, этот проект в Марокко поможет снизить затраты на сырье, экспортные и транспортные расходы, а также разместить производство ближе к клиентам.

    Компания Zhejiang Hailiang Co. имеет более 20 заводов по всему миру, в том числе в США, Германии, Вьетнаме, Индонезии и ряде других стран Европы и Юго-Восточной Азии.

    Теги:
    Китай Африка Строительство Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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