Китайская компания готова вложить 4 млрд долларов в проекты углехимии в Казахстане

— Ввиду значительных угольных запасов страны, развитие данного направления позволит отойти от сырьевой экономики и увеличить добавленную стоимость. На сегодня ведется работа с такими крупными компаниями, как CHN Energy и East China Engineering and Technology, — сообщил министр.

CHN Energy готов инвестировать от 4 млрд долларов США на проекты по производству аммиака и карбамида. Также компания East China Engineering and Technology совместно с ТОО «Samal Commodities» прорабатывает проект по производству продуктов органической химии.

— Кроме того, в рамках утвержденной Дорожной карты по развитию углехимии, отечественные угледобывающие предприятия совместно с научными институтами страны проводят работу по всестороннему изучению и внедрению передовых технологий, направленных на получение востребованных химических продукций, — добавил Е.Нагаспаев.

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства выразил обеспокоенность дефицитом серной кислоты в стране.