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    11:44, 05 Май 2025 | GMT +5

    Китайская компания готова вложить 4 млрд долларов в проекты углехимии в Казахстане

    О планах по развитию углехимической отрасли Казахстана рассказал министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Китайская компания готова вложить 4 млрд долларов в проекты углехимии в Казахстане
    Фото: Правительство РК

    — Ввиду значительных угольных запасов страны, развитие данного направления позволит отойти от сырьевой экономики и увеличить добавленную стоимость. На сегодня ведется работа с такими крупными компаниями, как CHN Energy и East China Engineering and Technology, — сообщил министр.

    CHN Energy готов инвестировать от 4 млрд долларов США на проекты по производству аммиака и карбамида. Также компания East China Engineering and Technology совместно с ТОО «Samal Commodities» прорабатывает проект по производству продуктов органической химии.

    — Кроме того, в рамках утвержденной Дорожной карты по развитию углехимии, отечественные угледобывающие предприятия совместно с научными институтами страны проводят работу по всестороннему изучению и внедрению передовых технологий, направленных на получение востребованных химических продукций, — добавил Е.Нагаспаев. 

    Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства выразил обеспокоенность дефицитом серной кислоты в стране.

    Теги:
    Правительство Казахстан Инвестиции Китай Международные отношения
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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