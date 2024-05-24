Китайская блогерша, первой заявившая о вспышке ковида в Ухане, на свободе

Китайская блогерша, приговоренная к четырем годам тюрьмы за репортажи о первой вспышке COVID в Ухане, освобождена из тюрьмы. Это подтвердила организация «Репортеры без границ» (RSF). Бывший юрист была задержана в мае 2020 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Центр защиты прав СМИ поделился видео, на котором госпожа Чжан говорит, что она была освобождена вовремя, и благодарит всех за беспокойство.

Ее должны были освободить на прошлой неделе, но друзья и сторонники начали беспокоиться, когда не смогли с ней связаться.

Бывший юрист, госпожа Чжан, отправилась в Ухань, чтобы задокументировать реакцию правительства на вспышку.

Центр защиты прав СМИ и правозащитные группы заявили, что госпожа Чжан была несправедливо осуждена. А ранее упомянутая организация «Репортеры без границ» утверждает, что ее свобода сильно ограничена.

В коротком видео, размещенном в сети, 40-летняя женщина в пижаме стоит в коридоре. Очень тихим голосом она говорит, что ей было разрешено поехать к брату 13 мая. Она благодарит людей за беспокойство о ее самочувствии.

В феврале 2020 года она отправилась из своего дома в Шанхае в Ухань в начале пандемии COVID-19 и сняла ряд видео, критикующих переполненность больниц, преследование жертв и предполагаемые сокрытия реального числа погибших. Ее трансляции и статьи широко распространялись в социальных сетях.

Госпожа Чжан была заключена в тюрьму в мае 2020 года за «разжигание конфликтов и провоцирование беспорядков».

В первые месяцы заключения она отказывалась от еды. Ее адвокат заявил, что осужденную кормили принудительно через трубку. Она оставалась на частичной голодовке до июля 2023 года, когда ее вес достиг 37 кг. Она также страдала от сильного недоедания, желудочно-кишечных заболеваний и низкого уровня лейкоцитов, сообщает RSF.

Сторонники госпожи Чжан говорят, что, хотя она теперь и освобождена из тюрьмы, над ней остается строгий надзор властей.