Китай завершил отбор международных партнеров для миссии на Марс

Всего на участие в программе было подано 28 заявок. Исходя из научной ценности, технической готовности и инженерной реализуемости, эксперты отобрали пять совместных проектов. В их число вошли разработки комитета COSPAR, итальянской Национальной лаборатории Фраскати и других ведущих научно-исследовательских центров.

На орбитальном модуле разместят три прибора, включая марсианский спектрометр PEX для поиска следов жизни и анализа минералов, анализатор ионного состава для изучения диссипации атмосферы, а также лазерный гетеродинный спектрометр для картографирования ветровых полей и измерения изотопов воды.

Служебный модуль оснастят гиперспектральной камерой для поиска водосодержащих минералов и общей разведки ресурсов. В то же время на посадочном модуле установят массив лазерных уголковых отражателей, которые послужат высокоточными навигационными ориентирами на поверхности Марса.

Запуск «Тяньвэнь-3» запланирован на 2028 год. Согласно графику программы, возвращение капсулы с марсианскими образцами на Землю ожидается в 2031 году.

Ранее сообщалось, что отобраны первые иностранцы для миссий на китайскую космическую станцию.