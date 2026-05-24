    Китай завершил 537-дневное испытание материалов на глубине 10 тысяч метров

    Китайская государственная судостроительная корпорация сообщила о завершении 537-дневного испытания материалов на коррозионную стойкость в глубоководной среде, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    Фото: Синьхуа

    По данным корпорации, исследование проводилось на глубине 10 тысяч метров и установило новый рекорд по продолжительности подобных испытаний.

    Тест проходил в экстремальных условиях: при высоком давлении, низкой температуре, высокой солености и крайне низком содержании растворенного кислорода.

    Как отметили в корпорации, исследовательская группа смогла разработать эффективную систему управления энергопотреблением с ультранизким расходом, а также систему защиты от глубоководной коррозии.

    Эти технологии позволяют точно размещать оборудование, обеспечивать его надежную работу и полное извлечение из глубоководной среды. Все данные испытания были сохранены, а образцы удалось поднять на поверхность в целости.

    Старший научный сотрудник корпорации Ляо Чжицянь отметил, что данные, полученные в ходе столь длительного испытания, являются редкими в мировой практике.

    Ожидается, что результаты исследования будут использованы при глубоководной разведке, добыче полезных ископаемых, а также разработке нефтегазовых месторождений.

    Ранее сообщалось о том, что Казахстан и Китай могут обсудить сотрудничество в сфере совместных полетов космонавтов.

    Диана Калманбаева
    Автор