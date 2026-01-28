Китай защитит рынок труда от влияния нейросетей

Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР во вторник представило план поддержки рабочих. В него войдут документ о влиянии ИИ на занятость и новый пятилетний план развития рынка труда.

Власти также расширят программу социального страхования, чтобы она охватила самозанятых и сотрудников онлайн-платформ, точечно поддержат ключевые отрасли экономики, а также помогут выпускникам вузов и молодежи найти работу в новых условиях.

Эти заявления прозвучали на пресс-конференции по итогам работы ведомства за 2025 год. Вторая экономика мира сегодня стремится стабилизировать рынок труда на фоне технологических сдвигов и растущего протекционизма в мировой торговле.

Согласно озвученным данным, средний уровень безработицы в городах Китая в 2025 году составил 5,2%. Всего было создано 12,67 млн новых рабочих мест, что позволило обеспечить устойчивость рынка труда.