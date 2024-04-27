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    14:01, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Китай запустит лунный зонд «Чанъэ-6» в начале мая

    Китай, космос
    Фото: Синьхуа

    Запуск лунного зонда «Чанъэ-6» планируется осуществить в начале мая. Об этом сообщили в Китайском национальном космическом управлении, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В субботу лунный зонд «Чанъэ-6» и ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8» были доставлены в вертикальном положении на стартовую площадку космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, — сообщает Xinhua со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

    Перед запуском будут проведены функциональный контроль, совместные тесты и заправка ракеты-носителя топливом.

    Миссия лунного зонда «Чанъэ-6»заключается в сборе образцов с обратной стороны Луны.

    Теги:
    Китай Освоение космоса Мировые новости Космос
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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