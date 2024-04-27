Китай запустит лунный зонд «Чанъэ-6» в начале мая

Запуск лунного зонда «Чанъэ-6» планируется осуществить в начале мая. Об этом сообщили в Китайском национальном космическом управлении, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В субботу лунный зонд «Чанъэ-6» и ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8» были доставлены в вертикальном положении на стартовую площадку космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, — сообщает Xinhua со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Перед запуском будут проведены функциональный контроль, совместные тесты и заправка ракеты-носителя топливом.

Миссия лунного зонда «Чанъэ-6»заключается в сборе образцов с обратной стороны Луны.



