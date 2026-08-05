Китай запустил с моря ракету-носитель с двумя ИИ-спутниками

Китай успешно провел морской пуск ракеты-носителя Smart Dragon-3 с борта специализированного судна в акватории близ города Хайян провинции Шаньдун, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Запуск был осуществлен Тайюаньским центром запуска в 10:38 по пекинскому времени. Ракета вывела два гиперспектральных спутника Oriental Smart Eye 01 и 02 на запланированные орбиты.

Каждый аппарат весит около 300 кг, что в пять раз меньше европейских и американских аналогов. Спутники обеспечивают пространственное разрешение около 5 метров и сверхширокую полосу захвата в 300 км.

Оба аппарата оснащены бортовыми вычислительными модулями искусственного интеллекта производительностью 400 TOPS и моделью ИИ. Это позволяет обрабатывать гиперспектральные данные непосредственно на орбите без предварительной передачи на Землю, пишут местные СМИ

Внедрение бортовых космических вычислений призвано решить проблемы задержки отклика и низкой пропускной способности каналов связи, ускоряя мониторинг водных ресурсов, сельского хозяйства и полезных ископаемых.

Для Восточного космического порта в Хайяне этот запуск стал 27-м успешным морским стартом, а общее число выведенных на орбиту аппаратов достигло 166.

Ранее сообщалось, что Китай запустил новую группу интернет-спутников.