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Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16»

Автор:  
Руслан Сулейменов
30 Мая 2023, 09:23
Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16» Фото: russian.news.cn

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Запуск китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-16» состоялся во вторник с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Запуск «Шэньчжоу-16» осуществлен в 09:31 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Пилотируемый космический корабль выводит на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-2F», сообщает агентство «Синьхуа».

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В соответствии с планом, китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16» должен состыковаться с орбитальной станцией «Тяньгун».

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На борту «Шэньчжоу-16» находятся три тайконавта, которые, как ожидается, сменят экипаж «Шэньчжоу-15», находящийся на станции шесть месяцев.

По информации Управления программы пилотируемых космических полетов КНР, в ходе пребывания на орбите экипаж «Шэньчжоу-16» будет проводить различные научные эксперименты, в том числе запланированы выходы в космос.

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Первая китайская космическая станция «Тяньгун» (Небесный дворец) находится на высоте около 400 км. Ее формирование было завершено в конце 2022 года.


Видео: h.xinhuaxmt.com


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