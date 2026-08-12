Китай запустил первый международный коммерческий рейс на отечественном самолете

Китай в среду впервые вывел пассажирский лайнер собственной разработки C919 на регулярный международный коммерческий рейс, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily .

Государственная авиакомпания Китая Air China приступила к выполнению ежедневных рейсов CA723/CA724 по маршруту Пекин — Улан-Батор.

Согласно расписанию, вылет из Пекинского международного аэропорта (Шоуду) предусмотрен в 15:00 с прибытием в столицу Монголии в 17:15. Обратный рейс отправляется из Улан-Батора в 18:30 и приземляется в Пекине в 20:35.

Узкофюзеляжный лайнер C919 вмещает до 192 пассажиров и обладает дальностью полета до 5555 км. Ранее самолет эксплуатировался только на внутренних линиях, обслужив 57 маршрутов между 25 городами Китая и перевезя более 7,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что Казахстан запустит новые авиарейсы в Китай и Узбекистан.