Казахстан запустит новые авиарейсы в Китай и Узбекистан

По словам Айдына Капашева, принимаемые меры направлены на расширение транспортной доступности популярных зарубежных туристических направлений.

— Ведется работа по открытию новых международных авиарейсов, увеличению количества прямых перелетов и упрощению визового режима. Это значительно повысит доступность популярных туристических направлений для казахстанцев. Так, Air Astana запускает рейсы в Шанхай, Гуанчжоу, Ларнаку и Даламан, а также увеличивает частоту полетов в Сеул и по другим международным направлениям. В свою очередь FlyArystan планирует открыть регулярные международные рейсы в Ургенч с 3 сентября и в Чунцин с 23 сентября, — сообщил спикер.