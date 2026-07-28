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    Казахстан запустит новые авиарейсы в Китай и Узбекистан

    Для повышения доступности зарубежных поездок для казахстанцев продолжается работа по открытию новых международных авиарейсов и упрощению визового режима. Об этом в ответе на официальный запрос агентства Kazinform сообщил заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК Айдын Капашев.

    авиация
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    По словам Айдына Капашева, принимаемые меры направлены на расширение транспортной доступности популярных зарубежных туристических направлений.

    — Ведется работа по открытию новых международных авиарейсов, увеличению количества прямых перелетов и упрощению визового режима. Это значительно повысит доступность популярных туристических направлений для казахстанцев. Так, Air Astana запускает рейсы в Шанхай, Гуанчжоу, Ларнаку и Даламан, а также увеличивает частоту полетов в Сеул и по другим международным направлениям. В свою очередь FlyArystan планирует открыть регулярные международные рейсы в Ургенч с 3 сентября и в Чунцин с 23 сентября, — сообщил спикер.

    По данным министерства, в летнем туристическом сезоне 2026 года самыми популярными зарубежными направлениями среди казахстанцев остаются Вьетнам, Египет, Таиланд, Турция, Китай и Мальдивская Республика.

    Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Астаны в Шанхай планируют запустить уже этой осенью.

    Самолет Казахстан Авиация Китай Узбекистан
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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