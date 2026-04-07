РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:12, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Китай запустил официальный веб-портал похоронных услуг

    Разработка официального веб-портала велась под руководством Министерства гражданской администрации КНР, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    Фото: Синьхуа

    Сайт ориентирован на информационные потребности населения, связанные с организацией похорон, и объединяет информационные ресурсы похоронных служб по всей стране.

    Кроме того, веб-портал предоставляет достоверную информацию для запросов и консультаций, связанных с похоронами, погребением и мемориальными мероприятиями.

    — Веб-портал поможет людям, занимающимся организацией похорон, быстро находить ресурсы похоронных услуг в разных регионах и четко ориентироваться в ценах на соответствующие услуги, — заявил представитель Министерства гражданской администрации КНР Сюй Цзэшэн, отметив, что органы гражданской администрации всей страны приняли участие в разработке платформы.

    По данным ведомства, на следующем этапе функции сайта будут расширены, чтобы способствовать продвижению экологичных способов погребения и поощрять цивилизованные традиции поминовения умерших в Китае.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

    Китай имеет один из самых быстрорастущих показателей старения населения в мире. В 2025 году в стране было зафиксировано 11,3 млн смертей, по сравнению с 9,8 млн в 2015 году, и значительно больше, чем 7,9 млн рождений в том же году.

    В условиях растущего числа захоронений и все более ограниченного предложения земли власти крупных городов, таких как Шанхай, субсидируют расходы для тех, кто выбирает «экологичные методы захоронения», включая «глубокое захоронение в земле или захоронение кремированных останков в море».

    Ранее в Китае запретили хоронить родственников в пустующих квартирах. 

    Теги:
    Китай Мировые новости Похороны
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают