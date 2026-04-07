Китай запустил официальный веб-портал похоронных услуг

Сайт ориентирован на информационные потребности населения, связанные с организацией похорон, и объединяет информационные ресурсы похоронных служб по всей стране.

Кроме того, веб-портал предоставляет достоверную информацию для запросов и консультаций, связанных с похоронами, погребением и мемориальными мероприятиями.

— Веб-портал поможет людям, занимающимся организацией похорон, быстро находить ресурсы похоронных услуг в разных регионах и четко ориентироваться в ценах на соответствующие услуги, — заявил представитель Министерства гражданской администрации КНР Сюй Цзэшэн, отметив, что органы гражданской администрации всей страны приняли участие в разработке платформы.

По данным ведомства, на следующем этапе функции сайта будут расширены, чтобы способствовать продвижению экологичных способов погребения и поощрять цивилизованные традиции поминовения умерших в Китае.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Китай имеет один из самых быстрорастущих показателей старения населения в мире. В 2025 году в стране было зафиксировано 11,3 млн смертей, по сравнению с 9,8 млн в 2015 году, и значительно больше, чем 7,9 млн рождений в том же году.

В условиях растущего числа захоронений и все более ограниченного предложения земли власти крупных городов, таких как Шанхай, субсидируют расходы для тех, кто выбирает «экологичные методы захоронения», включая «глубокое захоронение в земле или захоронение кремированных останков в море».

Ранее в Китае запретили хоронить родственников в пустующих квартирах.