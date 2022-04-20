Китай запустил новый грузовой комбинированный маршрут в Европу через Казахстан

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Новый маршрут для грузовых поездов запущен из города Сиань в Северо-Западном Китае в немецкий Мангейм. Маршрут, протяженностью 11,3 тыс. км, проложен через Казахстан, он будет пересекать Каспийское и Черное моря, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Первый состав, груженный 42 контейнерами, отправился из города Сиань во второй декаде апреля. Новый маршрут представляет собой смешанные железнодорожные и морские перевозки, и пройдет через Казахстан, Азербайджан, Грузию, страны Центральной и Восточной Европы, прежде чем прибудет в немецкий Мангейм.

Новый маршрут стал 16-м для грузовых поездов, курсирующих между городом Сиань и логистическими хабами Европы.

Напомним, первый грузовой поезд по маршруту «Китай-Европа» был запущен из Сианя в 2013 году. По итогам первого квартала 2022 года Сиань отправил в общей сложности 790 грузовых поездов в Европу. В феврале текущего года из морского порта Циндао (провинции Шаньдун, Восточный Китай) через Казахстан запустили новый маршрут для грузовых поездов в Германию, конечным пунктом также значится г. Мангейм.

По данным китайских логистических компаний, в 2021 году в провинции Шаньдун было обработано более 1,8 тыс. грузовых поездов сообщением «Китай-Европа».

По данным Федерального статистического управления ФРГ, объем товарооборота между Германией и Китаем в 2021 году составил $278,5 млрд с ростом на 15,1% по сравнению с предыдущим годом.