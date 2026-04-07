Китай запустил автономное производство роботов за 30 минут

Проект компаний Guangdong Dongfang Precision и Leju Robotics переводит отрасль от стадии прототипов к промышленному масштабу. Внедрение цифрового управления позволяет предприятию выпускать одного человекоподобного робота каждые 30 минут.

Линия автоматизирована на 92% и объединяет свыше 20 передовых технологий, включая системы компьютерного зрения. При монтаже трансмиссии точность достигает 0,02 мм, что гарантирует высокое качество сборки критических узлов.

Запуск объекта подтверждает статус Гуандуна как ключевого хаба интеллектуальной робототехники. В 2025 году объем производства промышленных роботов в Фошане вырос на 29,6%, достигнув 46 000 единиц.

