    Китай запрещает «непристойную» переписку — даже в личных чатах

    С 1 января 2026 года в Китае вступает в силу новая редакция «Закона КНР о наказаниях за нарушение общественного порядка». Документ предусматривает значительное ужесточение мер за распространение непристойной информации, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на местные СМИ.

    Фото: Kazinform

    Обновленные нормы устраняют «правовой вакуум» в цифровой среде. Теперь административная ответственность наступает за пересылку эротического контента через любые каналы коммуникации, включая мессенджеры, социальные сети и частные переписки.

    Согласно обновленной статье 80 Закона, за изготовление, перевозку, продажу, прокат или распространение непристойных материалов (книг, фото, видео и аудио) через информационные сети и телефонную связь предусмотрены следующие виды наказаний:

    • Административный арест на срок от 10 до 15 суток со штрафом до 5 000 юаней (около 700 долларов).
    • При незначительных нарушениях — арест до 5 суток либо штраф от 1 000 до 3 000 юаней (140-420 долларов).
    • Если контент затрагивает несовершеннолетних, наказание назначается в максимально строгом порядке.

    Особое внимание в новой практике уделяется модерации сообществ. Согласно разъяснениям судебных органов КНР, бездействие администраторов может привести к уголовному преследованию. Создание и управление группами численностью от 30 человек, в которых распространяются порнографические материалы, влечет уголовную ответственность.

    До принятия поправок, пересылка подобного контента в частном порядке в Китае зачастую рассматривалась лишь как этический проступок. Новая редакция Закона окончательно закрепляет то, что форма передачи, публичная группа или приватная переписка, и наличие цели извлечения прибыли не имеют значения для квалификации деяния.

    Ранее мы писали, что Китай обновляет закон о кибербезопасности с акцентом на развитие ИИ.

