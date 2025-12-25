Китай запрещает «непристойную» переписку — даже в личных чатах

Обновленные нормы устраняют «правовой вакуум» в цифровой среде. Теперь административная ответственность наступает за пересылку эротического контента через любые каналы коммуникации, включая мессенджеры, социальные сети и частные переписки.

Согласно обновленной статье 80 Закона, за изготовление, перевозку, продажу, прокат или распространение непристойных материалов (книг, фото, видео и аудио) через информационные сети и телефонную связь предусмотрены следующие виды наказаний:

Административный арест на срок от 10 до 15 суток со штрафом до 5 000 юаней (около 700 долларов).

При незначительных нарушениях — арест до 5 суток либо штраф от 1 000 до 3 000 юаней (140-420 долларов).

Если контент затрагивает несовершеннолетних, наказание назначается в максимально строгом порядке.

Особое внимание в новой практике уделяется модерации сообществ. Согласно разъяснениям судебных органов КНР, бездействие администраторов может привести к уголовному преследованию. Создание и управление группами численностью от 30 человек, в которых распространяются порнографические материалы, влечет уголовную ответственность.

До принятия поправок, пересылка подобного контента в частном порядке в Китае зачастую рассматривалась лишь как этический проступок. Новая редакция Закона окончательно закрепляет то, что форма передачи, публичная группа или приватная переписка, и наличие цели извлечения прибыли не имеют значения для квалификации деяния.

