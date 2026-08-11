Китай занял 97% мирового рынка гуманоидных роботов

В первом полугодии на долю китайских компаний пришлось более 97% мировых поставок человекоподобных роботов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Global Times .

Глобальные поставки гуманоидных роботов за отчетный период выросли на 272% в годовом выражении до 19 100 единиц. На рынок КНР пришлось свыше 85% мирового спроса.

В Китае разработано свыше 400 моделей человекоподобных роботов, что составляет более половины их общего количества в мире. Доля китайских производителей в сегменте четвероногих роботов достигает почти 70% глобальных продаж, а уровень локализации комплектующих превышает 90%.

— В этом году Китай может произвести более 100 000 гуманоидных роботов, а в последующие годы ожидается дальнейший рост, — цитирует издание слова Яна Делона, главного экономиста шэньчжэньского фонда First Seafront Fund.

Объем экспорта промышленных роботов из КНР в первом полугодии составил 6,29 млрд юаней ($876 млн), охватив 141 страну и регион, следует из официальной статистики. Экспорт хирургических роботов вырос в 3,3 раза, а совокупный экспорт робототехники увеличился на 359%.

Ранее сообщалось, что Китай выпустит свыше 100 тысяч человекоподобных роботов.