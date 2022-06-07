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    12:23, 07 Июнь 2022 | GMT +6

    Китай является вечным стратегическим партнером Казахстана - глава МИД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Ван И, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы рады, что в Казахстан с официальным визитом прибыл член Государственного совета, Министр иностранных дел Китайской Народной Республики. Только что мы провели взаимовыгодные и плодотворные переговоры с моим коллегой министром Ван И. Итоги встречи дали новый импульс двусторонним отношениям наших стран и заложили основу для новых возможностей дальнейшего укрепления дружественных связей», - сказал Мухтар Тлеуберди по итогам встречи.

    Глава внешнеполитического ведомства Казахстана отметил, что Китайская Народная Республика является вечным стратегическим партнером Республики Казахстан, а также дружественным государством. Кроме того, данный визит проходит в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

    «Сегодня прошла важная встреча, так как это первый визит главы внешнеполитического ведомства Китая в нашу страну с сентября 2020 года. Мы обсудили сегодняшнее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия между Казахстаном и Китаем в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Казахстан и Китай взаимно поддерживают инициативы и усилия на международной арене. Это создает благоприятные условия для дальнейшего развития двустороннего и многостороннего взаимодействия. Между нашими главами государств установлены близкие и доверительные отношения, и политический диалог проходит на высоком уровне», - добавил Мухтар Тлеуберди.


    Теги:
    Китай Международная деятельность РК Сотрудничество Международная деятельность
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