Китай вводит единую систему стандартов для коммерческого космоса

Систему разработали Китайское национальное космическое управление и Государственное управление по регулированию рынка КНР. Презентация состоялась в Чэнду в рамках Дня космонавтики Китая.

Документ охватывает все ключевые сегменты коммерческого космоса, включая разработку и производство, запуски, управление полётами и предоставление сервисов. В него входят шесть блоков: регулирование отрасли, НИОКР и производство, запуск и управление полетами (телеметрия, слежение и командование), прикладные услуги, базовые стандарты и инфраструктура.

Всего предусмотрено более 1000 стандартов различного уровня, включая национальные и международные.

В Китайском национальном космическом управлении отметили, что работа над системой будет продолжена, включая ее доработку, ускоренное внедрение стандартов и создание специализированной сервисной платформы для участников рынка.

С 2016 года 24 апреля в стране отмечается День космонавтики Китая. Дата связана с запуском первого китайского спутника Дунфанхун-1 в 1970 году.