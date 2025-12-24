Китай введет единые правила оплаты детских садов

Согласно документу, в детских садах будет четко определен перечень допустимых видов платы. Он включает оплату ухода и дошкольного образования, проживание и сервисные сборы. Детские сады, открывающие ясельные группы, смогут дополнительно взимать плату за уход за детьми раннего возраста.

Для государственных и некоммерческих частных детских садов стоимость обучения и проживания будет регулироваться государством. Тарифы будут устанавливаться провинциальными властями на основе фактических операционных затрат за вычетом государственных субсидий.

Коммерческие частные детские сады сохранят право самостоятельно определять стоимость своих услуг, однако будут обязаны уведомлять об этом органы образования. При необходимости власти смогут проводить проверки структуры затрат для предотвращения необоснованного завышения цен.

Отдельное внимание в новой политике уделено прозрачности. Все детские сады обязаны публично раскрывать информацию о взимаемых платежах через официальные сайты и информационные стенды. Взимание любых сборов, не включенных в утвержденный перечень, запрещено, включая дополнительные занятия и так называемые добровольные пожертвования родителей, связанные с зачислением.

