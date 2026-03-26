    17:55, 26 Март 2026 | GMT +5

    Китай второй раз за месяц повысил цены на бензин и дизель

    Как сообщили в Государственном комитете по делам развития и реформ, в целях смягчения последствий резкого скачка мировых цен на нефть и их влияния на внутренний рынок, в рамках действующего механизма ценообразования вводятся меры временного регулирования цен на нефтепродукты, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

    Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

    Внутренние цены на бензин и дизельное топливо стандартного качества с 24 марта выросли на 1 160 (около $168) и 1 115 юаней (около $161) за тонну соответственно. Для каждого региона, включая города центрального подчинения и автономные районы, утвержден индивидуальный порог максимальных розничных цен.

    Крупнейшим государственным корпорациям CNPC, Sinopec и CNOOC, а также иным нефтеперерабатывающим предприятиям предписано обеспечить бесперебойное производство и логистику нефтепродуктов для гарантированного снабжения рынка и строгого соблюдения государственной ценовой политики.

    Профильным ведомствам на местах поручено усилить контроль за соблюдением установленных тарифов, оперативно пресекать любые нарушения ценового законодательства и поддерживать рыночный порядок.

    Напомним, с 10 марта в Китае цены на бензин и дизельное топливо стандартного качества повышены на 695 ($100,9) и 670 ($97,2) юаней за тонну.

    Ранее мы писали, что Китай повысил розничные цены на бензин и дизель.

    Берик Табынбаев
