Китай впервые запустил отбор предприятий по углеродной эффективности

Китай впервые начал отбор предприятий — лидеров по углеродной эффективности в ключевых отраслях промышленности, чтобы ускорить переход к энергоэффективному и низкоуглеродному производству, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным издания, согласно совместному уведомлению Министерства промышленности и информатизации КНР и двух других государственных ведомств, Китай впервые запустил отбор «предприятий-лидеров в области энергоэффективности и углеродной эффективности в ключевых отраслях» на 2026 год.

Данная мера направлена на содействие внедрению промышленными предприятиями мер по энергосбережению и сокращению выбросов углерода, а также на стимулирование перехода ключевых отраслей к зеленой и низкоуглеродной экономике.

Согласно сообщению, в первую партию списка кандидатов включены предприятия из пяти отраслей: электролиз алюминия, цементный клинкер, синтез аммиака, этилен и метанол, признанные «лидерами по углеродной эффективности».

Ранее Китай запустил программу «предприятий-лидеров по энергоэффективности», в рамках которой были обнародованы списки из 8 партий, включающих в общей сложности 224 предприятия-лидера по энергоэффективности в ключевых отраслях, охватывающих 35 отраслевых сегментов. В настоящее время данной программой охвачено в общей сложности 43 подсектора за счет добавления таких новых сегментов, как производство промышленной серной кислоты и промышленной ледяной уксусной кислоты.

Чтобы претендовать на звание «лидеров по углеродной и энергетической эффективности», предприятия должны достичь определенного порога потребления «зеленой» электроэнергии и не использовать никаких устаревших технологий, оборудования и продукции, прямо запрещенных государством или включенных в перечень ограничений и вывода из обращения.

— Проведение отбора предприятий-лидеров по энергоэффективности и углеродной эффективности в ключевых отраслях является важной мерой, способствующей всестороннему внедрению мер по энергосбережению и сокращению выбросов углерода, — отметил Чэнь Дацзи, заместитель руководителя Китайского института стандартизации электронных технологий.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

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