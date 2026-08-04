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    Китай впервые запустил отбор предприятий по углеродной эффективности

    Китай впервые начал отбор предприятий — лидеров по углеродной эффективности в ключевых отраслях промышленности, чтобы ускорить переход к энергоэффективному и низкоуглеродному производству, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    Китай впервые запустил отбор предприятий по углеродной эффективности
    Фото: Синьхуа

    По данным издания, согласно совместному уведомлению Министерства промышленности и информатизации КНР и двух других государственных ведомств, Китай впервые запустил отбор «предприятий-лидеров в области энергоэффективности и углеродной эффективности в ключевых отраслях» на 2026 год.

    Данная мера направлена на содействие внедрению промышленными предприятиями мер по энергосбережению и сокращению выбросов углерода, а также на стимулирование перехода ключевых отраслей к зеленой и низкоуглеродной экономике.

    Согласно сообщению, в первую партию списка кандидатов включены предприятия из пяти отраслей: электролиз алюминия, цементный клинкер, синтез аммиака, этилен и метанол, признанные «лидерами по углеродной эффективности».

    Ранее Китай запустил программу «предприятий-лидеров по энергоэффективности», в рамках которой были обнародованы списки из 8 партий, включающих в общей сложности 224 предприятия-лидера по энергоэффективности в ключевых отраслях, охватывающих 35 отраслевых сегментов. В настоящее время данной программой охвачено в общей сложности 43 подсектора за счет добавления таких новых сегментов, как производство промышленной серной кислоты и промышленной ледяной уксусной кислоты.

    Чтобы претендовать на звание «лидеров по углеродной и энергетической эффективности», предприятия должны достичь определенного порога потребления «зеленой» электроэнергии и не использовать никаких устаревших технологий, оборудования и продукции, прямо запрещенных государством или включенных в перечень ограничений и вывода из обращения.

    — Проведение отбора предприятий-лидеров по энергоэффективности и углеродной эффективности в ключевых отраслях является важной мерой, способствующей всестороннему внедрению мер по энергосбережению и сокращению выбросов углерода, — отметил Чэнь Дацзи, заместитель руководителя Китайского института стандартизации электронных технологий.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

    Ранее сообщалось, что Китай модернизировал спутниковую навигационную систему «Бэйдоу».

    Технологии Синьхуа Китай Местные органы власти Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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