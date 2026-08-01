Китай модернизировал спутниковую навигационную систему «Бэйдоу»

Китайская навигационная спутниковая система «Бэйдоу» была модернизирована на орбите, что обеспечит ей возможность предоставлять более качественные услуги, отметили в Китайской канцелярии по спутниковой навигации, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

В будущем Китай, обеспечивая стабильное функционирование системы «Бэйдоу», будет разрабатывать новые навигационные технологии, чтобы предоставлять пользователям по всему миру более надежные услуги по позиционированию, навигации и хронометражу, говорится в сообщении CSNO.

«Бэйдоу» представляет собой зрелую, полностью функциональную и высокопроизводительную глобальную спутниковую навигационную систему, которая в настоящее время имеет на орбите 50 действующих спутников. Она способна обеспечивать точность глобального позиционирования до 10 м, точность измерения скорости до 0,2 м/сек и точность синхронизации времени в пределах 20 наносекунд, отметили в CSNO.

Благодаря сервису РРР /Precise Point Positioning — точное точечное позиционирование/ система «Бэйдоу» обеспечивает точность горизонтального позиционирования до 0,3 м и точность вертикального позиционирования до 0,6 м.

Данная система уже глубоко интегрирована в экономическую и социальную жизнь Китая и на постоянной основе предоставляет услуги по высокоточному позиционированию, навигации и хронометражу своим пользователям, заявили в CSNO.

Ранее сообщалось о том, что рекорд по скорости получения изображений на орбите установили спутники в Китае.