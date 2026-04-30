Китай впервые за 30 лет масштабно обновил «Закон о тюрьмах»

Высший законодательный орган КНР в четверг принял новую редакцию «Закона о тюрьмах». Реформа направлена на совершенствование системы реабилитации заключенных и повышение эффективности управления пенитенциарными учреждениями, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Данные поправки стали первым масштабным пересмотром профильного законодательства за последние три десятилетия. В обновленной редакции число статей увеличилось с 78 до 121. Документ предусматривает усиление прокурорского надзора за исполнением приговоров и вводит более детализированные стандарты административного управления тюрьмами.

Закон также закрепляет положения о защите законных прав и интересов заключенных. Особое внимание уделено регламентации работы судов, прокуратур и администраций исправительных учреждений, которым предписано обеспечивать своевременное и беспристрастное рассмотрение дел о смягчении наказания и условно-досрочном освобождении в строгом соответствии с правовыми нормами.

Министр юстиции КНР Хэ Жун отметил, что необходимость реформы обусловлена растущим общественным запросом на справедливость, правосудие и безопасность. По его словам, плановое совершенствование институтов судебного и правоохранительного администрирования сформировало новые требования к функционированию тюремной системы.

В ходе обсуждения законопроекта парламентарии подчеркнули, что расширение правовой базы стало возможным благодаря развитию прикладной психологии в КНР. Рост числа квалифицированных специалистов в этой области позволил интегрировать в закон положения о создании программ психологической помощи и коррекции.

Обновленный «Закон о тюрьмах» официально вступит в силу 1 ноября 2026 года.

