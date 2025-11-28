РУ
    Китай впервые за 20 лет представил Белую книгу о контроле над вооружениями

    27 ноября Пресс-канцелярия Госсовета КНР представила Белую книгу о контроле над вооружениями, разоружении и нераспространении в новую эпоху. Это первый за последние двадцать лет документ подобного уровня, передает собственный корреспондент Kazinform.  

    Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

    В четверг на пресс-конференции МИД КНР официальный представитель Линь Цзянь сообщил, что Китай уже выпускал Белые книги по контролю над вооружениями в 1995 и 2005 годах.

    По его словам, этот год знаменует 80-летие Победы во Второй мировой войне, а также 80-летие основания ООН. В этот значимый исторический момент публикация новой Белой книги по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению имеет особое значение.

    — Сегодня международная ситуация в области безопасности и контроля над вооружениями отличается высокой сложностью и напряженностью. В мире продолжают вспыхивать региональные конфликты и очаги нестабильности. Гонка вооружений набирает темпы. Перед человечеством вновь стоит выбор между миром и войной, диалогом и конфронтацией, взаимной выгодой и логикой игры с нулевой суммой, — подчеркнул китайский дипломат.

    Линь Цзянь добавил, что на новом историческом перепутье Белая книга системно излагает подход Китая к международной безопасности и ситуации в области контроля над вооружениями в новую эпоху. В документе подробно представлена работа, которую Китай последовательно проводил на протяжении последних двадцати лет, особенно после XVIII съезда КПК, внося конструктивный вклад в международные процессы в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, а также практические меры и достигнутые результаты.

    — Публикация новой Белой книги по контролю над вооружениями является конкретным шагом Китая по активной реализации Инициативы в области глобальной безопасности и Инициативы в области глобального управления, — добавил Линь Цзянь.

    Ранее мы писали, что Китай заявил о готовности делиться вооружением с другими странами.

