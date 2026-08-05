Китай впервые официально показал ядерную триаду в действии

Власти КНР впервые официально продемонстрировали работу воздушного компонента своей ядерной триады, опубликовав кадры совместных учений стратегической авиации и истребителей нового поколения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily .

В видеосюжете показан стратегический бомбардировщик H-6N в сопровождении двух истребителей пятого поколения J-20. Под фюзеляжем бомбардировщика размещена баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, способная нести ядерный боезаряд.

Это первый случай, когда Народно-освободительная армия Китая публично подтверждает наличие полностью сформированной ядерной триады. По сценарию смоделированного боя, объединенный командный пункт наносит координированный удар по корабельной группировке условного противника.

Ракета JL-1 («Оглушительный раскат грома») впервые была представлена на военном параде в Пекине в сентябре прошлого года вместе с межконтинентальными баллистическими ракетами DF-31BJ, DF-61 и DF-5 °C.

В прошлом отсутствие полноценных авиационных средств доставки ядерного оружия оставалось единственным уязвимым звеном в стратегическом арсенале Пекина.

Ранее сообщалось, что первое в мире сверхмощное микроволновое оружие создали в Китае.