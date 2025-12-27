Китай внедряет сверхбыстрый механизм запуска стратегических специальностей
Китай упростил запуск программ магистратуры и докторантуры в ключевых отраслях, рассчитывая оперативно сократить дефицит высококвалифицированных кадров в стратегических секторах экономики, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на China Daily.
Комитет по академическим степеням Госсовета КНР ввел механизм сверхбыстрого одобрения новых образовательных направлений. Он позволяет университетам открывать программы практически в режиме реального времени, оперативно реагируя на растущий спрос на специалистов в наукоемких и приоритетных отраслях.
Как отмечается, реформа стала ответом на ускорение технологической революции и промышленной трансформации. На фоне резкого роста инновационной активности стране требуется больше специалистов высшего уровня для реализации национальных стратегий и поддержки экономического и социального развития.
Практическая эффективность нового подхода была продемонстрирована в июне на примере так называемой экономики малых высот, охватывающей беспилотную авиацию и связанную с ней логистику. Для выполнения плана центрального правительства профильные органы в сжатые сроки разрешили 24 ведущим университетам открыть соответствующие образовательные направления, минуя традиционные длительные процедуры согласования.
Для более точного соответствия между потребностями рынка труда и подготовкой кадров экспертным группам поручено разрабатывать специализированные дисциплины и критерии обучения, выходящие за рамки стандартного государственного каталога магистерских и докторских программ.
Параллельно власти расширяют перечень вузов со статусом автономного рассмотрения, который действует с 2017 года и позволяет учебным заведениям самостоятельно утверждать образовательные планы. В настоящее время таким правом обладают 38 университетов, что уже привело к запуску 441 новой программы докторантуры и 454 программ магистратуры.
Именно эти вузы сыграли ключевую роль в развитии направлений, связанных с интегральными схемами, искусственным интеллектом, биофармацевтикой, цифровой экономикой и технологиями низких высот.
Ранее мы писали, что бум профессии оператора дронов наблюдается в Китае.