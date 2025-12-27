РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:33, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Китай внедряет сверхбыстрый механизм запуска стратегических специальностей

    Китай упростил запуск программ магистратуры и докторантуры в ключевых отраслях, рассчитывая оперативно сократить дефицит высококвалифицированных кадров в стратегических секторах экономики, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на China Daily.

    Китай, обучение, образование
    Фото: China Daily

    Комитет по академическим степеням Госсовета КНР ввел механизм сверхбыстрого одобрения новых образовательных направлений. Он позволяет университетам открывать программы практически в режиме реального времени, оперативно реагируя на растущий спрос на специалистов в наукоемких и приоритетных отраслях.

    Как отмечается, реформа стала ответом на ускорение технологической революции и промышленной трансформации. На фоне резкого роста инновационной активности стране требуется больше специалистов высшего уровня для реализации национальных стратегий и поддержки экономического и социального развития.

    Практическая эффективность нового подхода была продемонстрирована в июне на примере так называемой экономики малых высот, охватывающей беспилотную авиацию и связанную с ней логистику. Для выполнения плана центрального правительства профильные органы в сжатые сроки разрешили 24 ведущим университетам открыть соответствующие образовательные направления, минуя традиционные длительные процедуры согласования.

    Для более точного соответствия между потребностями рынка труда и подготовкой кадров экспертным группам поручено разрабатывать специализированные дисциплины и критерии обучения, выходящие за рамки стандартного государственного каталога магистерских и докторских программ.

    Параллельно власти расширяют перечень вузов со статусом автономного рассмотрения, который действует с 2017 года и позволяет учебным заведениям самостоятельно утверждать образовательные планы. В настоящее время таким правом обладают 38 университетов, что уже привело к запуску 441 новой программы докторантуры и 454 программ магистратуры.

    Именно эти вузы сыграли ключевую роль в развитии направлений, связанных с интегральными схемами, искусственным интеллектом, биофармацевтикой, цифровой экономикой и технологиями низких высот.

    Ранее мы писали, что бум профессии оператора дронов наблюдается в Китае.

    Китай Образование КНР Профессии Мировые новости
    Берик Табынбаев
