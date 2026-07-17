Китай выделит пять тысяч квот на обучение в сфере ИИ для развивающихся стран

Китай предоставит развивающимся странам пять тысяч мест для участия в курсах и семинарах по искусственному интеллекту в течение следующих пяти лет, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Xinhua .

Об этом в пятницу, 17 июля, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с программной речью на церемонии открытия Всемирной конференции по ИИ-2026 и Конференции высокого уровня по глобальному управлению ИИ в Шанхае.

Китайский лидер отметил, что Китай создаст международные центры сотрудничества в области применения ИИ, ориентированные на ШОС, БРИКС, АСЕАН, Лигу арабских государств, Африканский союз, Сообщество латиноамериканских и карибских государств.

Си Цзиньпин добавил, что Китай будет содействовать внедрению в 30 странах интеллектуальной метеорологической системы раннего оповещения «Мацзу» для обеспечения защиты жизни и имущества людей по всему миру.

Ранее сообщалось, что ИИ стал одной из самых востребованных специальностей в вузах Китая.