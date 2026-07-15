Китай выделил 430 млн юаней на ликвидацию последствий тайфунов и наводнений

Министерство финансов и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР направили 430 млн юаней ($63 млн) на борьбу со стихийными бедствиями в десяти регионах страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Из общего объема транша 150 млн юаней предоставлено Гуанси-Чжуанскому автономному району в дополнение к ранее выделенным 190 млн юаней. Эти средства пойдут на размещение эвакуированных граждан, обеспечение их жизнедеятельности в переходный период и восстановление разрушенного жилья.

Остальные 280 млн юаней распределят между городом Тяньцзинь и восемью провинциями, включая Чжэцзян, Хэбэй, Ляонин, Хэйлунцзян, Цзянсу, Аньхой, Цзянси и Сычуань.

Финансирование направлено на проведение поисково-спасательных операций, эвакуацию населения, ликвидацию последствий ЧС, а также мониторинг рисков вторичных катастроф для минимизации ущерба.

Ранее сообщалось, что 40 млн юаней выделило правительство Китая на ликвидацию последствий тайфуна.