40 млн юаней выделило правительство Китая на ликвидацию последствий тайфуна
Правительство Китая выделило 40 млн юаней на ликвидацию последствий тайфунаПравительство Китая выделило 40 млн юаней на ликвидацию последствий тайфуна. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
— 40 млн юаней (примерно 5,57 млн долл. США) было выделено из фонда центрального правительства на поддержку аварийно-спасательных работ и ликвидацию последствий стихийного бедствия в провинциях Хайнань и Гуандун, а также Гуанси-Чжуанском автономном районе, — сообщило Министерство финансов КНР.
Как следует из официального сообщения, финансовая поддержка оказывается в связи с сильными дождями и наводнениями, вызванными тайфуном «Вутип» в Южном Китае.
Эти средства, выделенные Минфином КНР и Министерством по управлению чрезвычайными ситуациями КНР, будут использоваться для эвакуации и размещения пострадавших, выявления и устранения опасных факторов, а также проведения мероприятий по предотвращению вторичных бедствий.
Первый в этом году тайфун «Вутип» обрушился на город Дунфан провинции Хайнань в пятницу вечером. В субботу днем он вновь вышел на сушу в городе Лэйчжоу в соседней провинции Гуандун.
Как сообщалось, 13 июня десятки тысяч человек на юге Китая были эвакуированы из-за тайфуна.