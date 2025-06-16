40 млн юаней выделило правительство Китая на ликвидацию последствий тайфуна

— 40 млн юаней (примерно 5,57 млн долл. США) было выделено из фонда центрального правительства на поддержку аварийно-спасательных работ и ликвидацию последствий стихийного бедствия в провинциях Хайнань и Гуандун, а также Гуанси-Чжуанском автономном районе, — сообщило Министерство финансов КНР.

Как следует из официального сообщения, финансовая поддержка оказывается в связи с сильными дождями и наводнениями, вызванными тайфуном «Вутип» в Южном Китае.

Эти средства, выделенные Минфином КНР и Министерством по управлению чрезвычайными ситуациями КНР, будут использоваться для эвакуации и размещения пострадавших, выявления и устранения опасных факторов, а также проведения мероприятий по предотвращению вторичных бедствий.

Первый в этом году тайфун «Вутип» обрушился на город Дунфан провинции Хайнань в пятницу вечером. В субботу днем он вновь вышел на сушу в городе Лэйчжоу в соседней провинции Гуандун.

Как сообщалось, 13 июня десятки тысяч человек на юге Китая были эвакуированы из-за тайфуна.