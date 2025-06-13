Десятки тысяч человек на юге Китая эвакуированы из-за тайфуна

По данным Xinhua, из регионов, подверженных риску сходу горных потоков в островной провинции, эвакуирован в общей сложности 16 561 человек.

Более 30 720 рыболовецких судов провинции либо вернулись в порты, либо укрылись в других местах, при этом более 40 тысяч человек, работавших на них, были эвакуированы на берег.

Поскольку тайфун «Бабочка» продолжает усиливаться, провинциальная метеорологическая служба в пятницу утром продлила 3-й уровень тревоги в связи с тайфуном.

Максимальная сила ветра вблизи эпицентра циклона составила около 28 метров в секунду.

Тайфун движется в северо-западном направлении со скоростью 5-10 км/ч.

В пятницу тайфун «Бабочка» может выйти на сушу или пройти мимо прибрежной зоны в виде сильного тропического шторма с порывами ветра от 25 до 28 м/с.