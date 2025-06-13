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    14:48, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Десятки тысяч человек на юге Китая эвакуированы из-за тайфуна

    Свыше десятка тысяч жителей провинции Хайнань на юге Китая эвакуированы в связи с приближением первого в этом году тайфуна «Бабочка». Об этом передает агентство Kazinform.

    тайфун, Китай
    Фото: h.xinhuaxmt.com

    По данным  Xinhua, из регионов, подверженных риску сходу горных потоков в островной провинции, эвакуирован в общей сложности 16 561 человек.

    Более 30 720 рыболовецких судов провинции либо вернулись в порты, либо укрылись в других местах, при этом более 40 тысяч человек, работавших на них, были эвакуированы на берег.

    Поскольку тайфун «Бабочка» продолжает усиливаться, провинциальная метеорологическая служба в пятницу утром продлила 3-й уровень тревоги в связи с тайфуном.

    Максимальная сила ветра вблизи эпицентра циклона составила около 28 метров в секунду.

    Тайфун движется в северо-западном направлении со скоростью 5-10 км/ч.

    В пятницу тайфун «Бабочка» может выйти на сушу или пройти мимо прибрежной зоны в виде сильного тропического шторма с порывами ветра от 25 до 28 м/с.

     

     

    Теги:
    Погода Китай Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
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