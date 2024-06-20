Китай выделил $126 млн на работы по борьбе с засухой и наводнениями

Власти Китая выделили 916 млн юаней (около $126 млн) на работы по борьбе с наводнениями и засухой в южных и северных регионах страны, а также на поддержку усилий пострадавших регионов по ликвидации последствий стихийных бедствий. Об этом сообщило Министерство финансов КНР, передает собственный корреспондент Kazinform.

Из указанной суммы 499 млн юаней выделено на поддержку провинций Гуандун, Фуцзянь, Гуйчжоу, Юньнань, Чжэцзян, Цзянси, Хунань, Хубэй и Гуанси-Чжуанского автономного района в борьбе с водной стихией.

417 млн юаней направлено на поддержку гидротехнических работ и борьбу с засухой в провинциях Хэбэй, Шаньси, Цзянсу, Аньхой, Шаньдун, Хэнань, Шэньси и Ганьсу.

Фото: Центральное телевидение Китая

Министерство водного хозяйства КНР и Китайское метеорологическое управление в среду выпустили предупреждение «оранжевого» уровня в связи с возможным образованием горных потоков в провинциях Гуйчжоу и Цинхай.

Местным властям рекомендовано принять предупредительные меры для обеспечения безопасности местных жителей, включая мониторинг в режиме реального времени, рассылку предупреждений о наводнениях и эвакуацию людей.

Фото: Центральное телевидение Китая

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях с цветовой кодировкой, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.



