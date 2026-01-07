Китай ужесточает контроль за экспортом товаров двойного назначения в Японию

Согласно уведомлению ведомства, Пекин полностью запрещает поставки продукции, которая может иметь как гражданское, так и военное применение, если конечным получателем являются японские оборонные структуры или если товары предназначены для укрепления военного потенциала Японии.

Важной особенностью новых мер стал их экстерриториальный охват.

— Любые организации и физические лица из любых стран и регионов, нарушившие вышеуказанные положения и осуществившие передачу или предоставление японским организациям и физическим лицам соответствующих товаров (технологий) двойного назначения, происходящих из КНР, будут привлечены к юридической ответственности в соответствии с законом, — подчеркивается в сообщении ведомства.

Данное решение вступило в силу незамедлительно с момента его официального опубликования.

Ранее мы писали, что Китай ужесточает экспортный контроль на технологии редкоземельных элементов.