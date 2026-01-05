Китай увеличил протяженность эксплуатируемых железных дорог на 12,8%

Издание пишет, что за отчетный период протяженность действующих в Китае высокоскоростных железных дорог увеличилась на 32,98% — с 37 900 километров до 50 400 километров.

Только в 2025 году объем инвестиций в основные фонды в железнодорожном секторе страны составил 901,5 миллиарда юаней — порядка 128,3 миллиарда долларов США, в то время как были введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии протяженностью 3 109 километров.

Китай продолжит продвигать строительство железнодорожной сети в течение периода 15-й пятилетней программы (2026–2030 гг.).

В сообщении говорится, что к 2030 году протяженность эксплуатируемых железных дорог по всей стране, как ожидается, достигнет 180 тысяч километров, включая около 60 тысяч километров высокоскоростных железных дорог.

