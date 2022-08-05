5 Августа 2022 07:38

Китай успешно запустил многоразовый экспериментальный космический аппарат

ЦЗЮЦЮАНЬ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Китай в пятницу успешно запустил многоразовый экспериментальный космический аппарат с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» (Long March-2F) с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Пробыв некоторое время на орбите, космический аппарат вернется на заданное место посадки в Китае. Согласно плану, в ходе полета аппарат будет заниматься тестированием технологий многоразового использования и технологий обслуживания на орбите, предоставляя техническую поддержку для мирного освоения космического пространства.

Этот запуск стал 18-м по счету для ракет-носителей «Чанчжэн-2F».









Фото: Wang Jiangbo/Xinhua/Global Look Press