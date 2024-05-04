Китай успешно запустил исследовательскую миссию к обратной стороне Луны

Ракета-носитель «Чанчжэн-5Y8» успешно вывела лунный зонд «Чанъэ-6» на переходную орбиту между Землей и Луной, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на сообщение Китайского национального космического управления (CNSA).

Китайская исследовательская лунная миссия «Чанъэ-6» продлится 53 дня. После того, как зонд совершит посадку в бассейне Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны, космический аппарат при помощи буровой установки и роботизированного ковша соберет образцы лунного грунта.

Лунный зонд «Чанъэ-6» состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей. При этом, связь с «Чанъэ-6», который будет находится на обратной стороне Луны, с Землей обеспечит спутник-ретранслятор «Цюэцяо-2».

После того, как образцы будут собраны и помещены в контейнер, взлетный модуль стартует с Луны и состыкуется с орбитальным аппаратом на орбите. Затем возвращаемый модуль доставит образцы лунного грунта обратно на Землю.

Как сообщили в CNSA, в рамках миссии на борту посадочного модуля «Чанъэ-6» находятся научные приборы из Франции, Италии и Европейского космического агентства, а на борту орбитального аппарата – спутник из Пакистана.

Напомним, что ранее сообщалось о запуске ракеты-носителя «Чанчжэн-5Y8» с лунным зондом «Чанъэ-6» с космодрома Вэньчан на китайском острове Хайнань.