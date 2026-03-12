Китай строит финансовую державу: какие возможности открываются для Казахстана

Финансовая модель с китайской спецификой

В преддверии запуска 15-го пятилетнего плана Пекин официально обозначил курс на превращение страны в «финансовую державу». Эта стратегическая установка изложена Председателем КНР Си Цзиньпином в январском номере ведущего партийного журнала «Цюши».

В программной статье лидер КНР подчеркивает, что финансовая система с китайской спецификой принципиально отличается от западной модели. Ее главный принцип – служение реальному сектору и благосостоянию общества, тогда как в ряде других стран, по его словам, финансы в большей степени ориентированы на обслуживание капитала и интересов узкого круга состоятельных участников рынка.

Основным вектором новой политики становится жесткая привязка банковского капитала к реальному сектору экономики, что фактически ограничивает возможность бесконтрольного формирования «пузырей» в сфере услуг и недвижимости. Пекин тем самым посылает четкий сигнал национальным регуляторам и институтам развития: финансы должны направляться на укрепление технологического суверенитета, ускоренную модернизацию промышленности и создание критически важной инфраструктуры нового поколения.

В рамках этой стратегии предполагается снижение роли сложных финансовых деривативов и спекулятивных инструментов, рассматриваемых как источники повышенных системных рисков и факторов глобальной финансовой нестабильности.

В докладе о работе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, представленного 9 марта 2026 года, говорится, что для ускорения процесса превращения страны в «финансовую державу» Китай будет продвигать разработку закона о финансах и закона о финансовой стабильности.

Концептуальный сдвиг от «гиганта» к «державе»

На текущем этапе Китай окончательно закрепил за собой статус одного из ключевых центров мировой финансовой системы, сохраняя глобальное лидерство по объему банковских активов и валютных резервов. Обладая вторыми по величине в мире рынками акций и облигаций, а также мощным страховым сектором, КНР располагает масштабной и многоуровневой финансовой инфраструктурой, способной обеспечивать как внутреннее развитие, так и растущее международное присутствие.

По состоянию на февраль 2026 года в стране насчитывается 21 системно значимый банк. В страховом секторе работают около 1 500 компаний. Общее число финансовых институтов превышает 4 000 организаций. При этом китайский рынок сохраняет высокую степень международной интеграции: свои представительства в стране открыли 24 глобальных банка, а также почти половина из 40 крупнейших иностранных страховых компаний мира.

– Тем не менее, мы остаемся большими, но не мощными. Построение финансовой державы требует долгосрочных усилий и упорства, – отмечает Си Цзиньпин.

Для достижения статуса «финансовой державы» руководство КНР определило шесть стратегических направлений. В их числе – формирование сильной национальной валюты, укрепление центрального банка, создание сети высококонкурентных финансовых институтов и развитие международных финансовых центров, а также усиление надзорных функций и повышение кадрового потенциала.

Ускорение интернационализации юаня

На фоне ослабления доллара до четырехлетнего минимума и волатильности политики Вашингтона, Китай намерен укрепить статус юаня в качестве глобальной резервной валюты посредством его широкого использования в международной торговле, инвестициях и на валютных рынках.

Директор Института финансовых исследований Народного банка Китая Дин Чжицзе подчеркивает необходимость комплексного расширения функционала юаня. По его словам, юань должен стать полноценным мировым инструментом ценообразования, платежей, инвестиций, финансирования и резервирования.

Основным направлением работы станет совершенствование глобальной сети клиринговых расчетов в юанях и повышение привлекательности номинированных в нем активов.

– Это должно обеспечить надежные гарантии для всех стран, желающих использовать китайскую валюту, – отметил эксперт.

Особое значение приобретает развитие собственной платежной инфраструктуры CIPS. К началу 2026 года охват китайской платежной системы уже достиг 193 прямых и 1573 косвенных участников.

По данным МВФ, доллар по-прежнему доминирует в мировых резервах с долей около 50%, тогда как юань занимает лишь 2–3%. Доля евро, для сравнения, составляет порядка 20%, что указывает на значительный разрыв, который предстоит преодолеть Китаю.

Аналитики предполагают, что в перспективе международное использование юаня может постепенно расширяться, если неопределенность в политике США и тенденция к дедолларизации сохранятся.

Рынки капитала: перезагрузка для новой экономики

Пекин признает, что экономическая модель, основанная преимущественно на наращивании факторов производства, исчерпала свой потенциал. Новая парадигма предполагает переход к инновационно-ориентированному росту, что требует глубокой трансформации роли финансового сектора.

В этих условиях банковская система должна переориентироваться на долгосрочную поддержку стратегически значимых отраслей. Внедрение финтех-решений и современных моделей оценки рисков позволит финансовым институтам стать источником капитала для высокотехнологичных компаний, особенно на ранних стадиях их развития.

Власти намерены снять барьеры для выхода средств фондов социального страхования и обеспечения на фондовый рынок. В настоящее время значительная часть этих активов, формируемых за счет более чем 30% налогооблагаемых доходов граждан, аккумулирована преимущественно в банковской системе. Их постепенная трансформация в инвестиционный ресурс способна обеспечить рынок долгосрочным капиталом, критически важным для финансирования прорывных технологий и стратегических отраслей.

Отдельным направлением реформ станет расширение роли китайских институтов рынка ценных бумаг, доля которых в совокупных активах финансового сектора КНР пока не превышает 4% и не соответствует задачам инновационного развития.

Для выправления дисбаланса специалисты призывают поддерживать процедуры слияния и поглощения для создания национальных финансовых институтов, способных конкурировать с ведущими инвестбанками, стимулировать крупнейших брокеров к созданию зарубежных дочерних структур, развитию компетенций в трансграничном андеррайтинге и управлении активами, углубить с международными финансовыми гигантами обмен технологиями риск-менеджмента и бизнес-моделями.

Что говорят китайские эксперты

Китай на данном этапе сохраняет статус «крупной, но еще не мощной» финансовой державы, считает директор Института финансовых исследований Народного банка Китая Дин Чжицзе.

В качестве слабых сторон эксперт привел недостаточную операционная эффективность финансового сектора, сохраняющийся разрыв между потребностями реального сектора экономики и возможностями существующих финансовых инструментов, и ограниченное влияние Китая на мировые финансовые рынки.

Директор Института передовых отраслевых исследований Гуанкай Лянь Пин отмечает, что построение сильной финансовой державы станет приоритетной задачей на период 15-й пятилетки (2026-2030 гг.) и далее, а фундаментом этой модели должен стать юань.

– Создание мощных финансовых институтов с глобальной конкурентоспособностью невозможно без опоры на сильную валюту. Несмотря на мировое лидерство по масштабам банковского сектора, китайский сегмент ценных бумаг, инвестбанкинга и страхования остается относительно небольшим и менее конкурентным на мировой арене, – добавил он.

По словам руководителя Института инноваций цифровой экономики Чжэцзян Ли Вэньлуна, становление Китая как «цифровой финансовой державы» должно стать стержневой целью национального развития.

– Реальный суверенитет в цифровую эпоху будет определяться способностью юаня и китайских финтех-платформ контролировать расчетные и инвестиционные потоки, – отмечает эксперт.

Между контролем и эффективностью

Формирование «финансовой державы» в китайском понимании не предполагает простого копирования западной модели. Это создание собственной финансовой системы, где сила определяется способностью эффективно направлять капитал в интересах государства, контролировать и минимизировать риски, а также постепенно расширять глобальное влияние, избегая искушений чрезмерной дерегуляции и спекулятивных практик.

Переход КНР к поддержке реального сектора через развитие рынков капитала и мобилизацию институциональных накоплений создает новые возможности для международных партнеров. В центре внимания окажутся долгосрочные проекты с высокой добавленной стоимостью, обеспеченные современной архитектурой финансовой устойчивости и системой защиты инвестиций.

Эта трансформация свидетельствует о том, что китайские институты развития переходят к более селективной, но капиталоемкой инвестиционной политике в рамках инициативы «Один пояс, один путь», сосредотачивая ресурсы на стратегически значимых и высокоэффективных проектах с долгосрочной перспективой.

Перспективы для Казахстана

Экономист Ануар Нуртазин отмечает, что для Казахстана курс Китая на построение «финансовой державы» открывает уникальное «окно возможностей», ведь наша страна может оказаться в редкой точке исторического совпадения – там, где география встречается с трансформацией мировой финансовой системы.

– Расположение между крупнейшими экономиками Евразии позволяет стране стать ключевым узлом стыковки финансовых систем – пространством, где перераспределяются финансовые потоки Китая, Центральной Азии и Ближнего Востока. Это выход за рамки привычной роли транзитного коридора с возможностью формировать собственную финансовую орбиту влияния, – поясняет эксперт.

По словам Ануара Нуртазина, переход на расчеты в национальных валютах, подключение к системе CIPS и листинг китайских компаний на бирже способны превратить Казахстан из транзитной зоны в полноценный региональный финансовый хаб. Оптимальной платформой для этого видится KASE.

– Главный вопрос в том, готов ли Казахстан выстраивать собственную финансово-экономическую субъектность или предпочтет остаться лишь «коридором» между глобальными центрами силы. В новой мировой архитектуре принципиально важно, чтобы именно через нас проходили ключевые финансовые потоки и принимались экономические решения, – подчеркнул экономист.

Старший эксперт аналитического подразделения АО «Банк ЦентрКредит» Тимур Дауранов отмечает устойчивый рост финансовых услуг, обслуживающих товарооборот между Казахстаном и Китаем.

– В условиях фрагментации мировых рынков финансовые связи с ближайшими соседями, и прежде всего с Китаем, сохранят высокую динамику роста. В пятилетней перспективе мы ожидаем увеличения объемов расчетов в юанях, а также дальнейшего укрепления позиций китайской валюты в составе резервных активов, – пояснил он.

Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев подчеркивает, что планы Китая по развитию финансового сектора открывают новые горизонты для Казахстана.

– Расширение международного использования юаня в расчетах способно упростить торговлю между двумя странами, снижая конверсионные издержки и зависимость от других валют. Для Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) это открывает стратегическую перспективу утвердится в статусе ключевого регионального оператора по работе с юанем, финансовыми инструментами и финтех-компаниями КНР, а также запустить совместные проекты, – отметил он.

Эксперт считает, что усиление китайских финансовых институтов способно привести к росту инвестиций в инфраструктурные и промышленные проекты в Казахстане. Это также расширяет возможности привлечения капитала для компаний Центральной Азии через МФЦА. Развитие таких глобальных центров, как Шанхай и Гонконг, может усилить финансовые связи между Восточной Азией и Евразией.

– Казахстан в этой системе способен занять роль транзитного и инвестиционного хаба региона. Дополнительные возможности появляются и в сфере финансовых технологий и трансграничных платежей, – сказал Андрей Чеботарев.

По мнению экспертов, в долгосрочной перспективе усиление финансовой роли Китая может повысить значимость Казахстана как моста между китайским капиталом и рынками Евразии.