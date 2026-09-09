Китай столкнулся с падением продаж автомобилей почти на 24%

Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в августе упали на 23,6% в годовом выражении до 1,541 млн единиц. Такие данные привела Китайская ассоциация автомобильных дилеров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Как сообщается, с начала года объем розничных продаж на крупнейшем в мире авторынке снизился на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,716 млн машин.

Основной удар пришелся на сегмент автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, продажи которых обрушились на 45%. На показатели повлияло подорожание бензина в КНР более чем на 1 720 юаней (около 117 тыс. тг) за тонну из-за ситуации в Ормузском проливе.

Противоположную динамику в августе продемонстрировал экспорт автомобилей, увеличившись на 77,8%, до 888 тыс. единиц. Поставки на внешние рынки местных брендов достигли 780 тыс. единиц, а совместных и премиальных брендов составили 108 тыс. единиц.

Ранее сообщалось, что Китай второй месяц подряд экспортирует более миллиона авто.