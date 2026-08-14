Китай второй месяц подряд экспортирует более миллиона авто

В июле экспорт автомобилей из Китая второй месяц подряд превысил отметку в 1 млн единиц, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily .

Объем июльских поставок Китая на внешние рынки составил 1,043 млн автомобилей, что на 0,6% больше показателя за июнь и на 81,3% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Главным драйвером роста остаются машины на новых источниках энергии. В июле их экспорт достиг 553 000 единиц, увеличившись на 145,5% в годовом выражении. На данный сегмент второй месяц подряд приходится более половины всего автоэкспорта страны.

Как отметил заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации автомобилестроительных предприятий Чэнь Шихуа, на фоне слабого внутреннего спроса именно экспорт становится главным двигателем роста и ключевым фактором стабилизации автопрома КНР.

Основным направлением поставок остаются рынки стран-участниц инициативы «Один пояс, один путь». Физический объем экспорта в эти государства за первое полугодие вырос на 48,1% и составил 3,381 млн машин.

Ранее сообщалось, что экспорт автомобилей на новых источниках энергии из Китая в первом полугодии 2026 года вырос на 120%.