Китай создал управляемую силой мысли робота-собаку

Технология позволяет пользователю при помощи силы мысли дать команду роботу-собаки самостоятельно проложить маршрут, обойти препятствия и прибыть в точное место назначения.

— До этого мы добились управления базовыми движениями робота через сигналы электроэнцефалограммы. Сейчас же, мы интегрировали нейроконтроль с функциями автономной навигации, — пояснил руководитель проекта.

По его словам, в основе технологии лежит использование неинвазивного интерфейса «мозг-компьютер», который исключает необходимость вживления чипов. Система считывает электрические сигналы, возникающие при активности нейронов головного мозга, и преобразует их в высокоточные команды для оборудования.

— В будущем робот-собака может стать незаменимым помощником для людей с ограниченными возможностями. Технология также может найти широкое применение в условиях стареющего общества от сопровождения одиноких пожилых людей и оказания медицинской помощи до реабилитационных тренировок, — заключил он.

