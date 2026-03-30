РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:09, 30 Март 2026 | GMT +5

    Китай создал управляемую силой мысли робота-собаку

    Команда ученых Сианьского транспортного университета под руководством профессора Сюй Гуанхуа представила новейшую разработку по управлению четвероногими роботами с помощью нейротехнологий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Keji Ribao.

    Фото: Keji Ribao

    Технология позволяет пользователю при помощи силы мысли дать команду роботу-собаки самостоятельно проложить маршрут, обойти препятствия и прибыть в точное место назначения.

    — До этого мы добились управления базовыми движениями робота через сигналы электроэнцефалограммы. Сейчас же, мы интегрировали нейроконтроль с функциями автономной навигации, — пояснил руководитель проекта.

    По его словам, в основе технологии лежит использование неинвазивного интерфейса «мозг-компьютер», который исключает необходимость вживления чипов. Система считывает электрические сигналы, возникающие при активности нейронов головного мозга, и преобразует их в высокоточные команды для оборудования.

    — В будущем робот-собака может стать незаменимым помощником для людей с ограниченными возможностями. Технология также может найти широкое применение в условиях стареющего общества от сопровождения одиноких пожилых людей и оказания медицинской помощи до реабилитационных тренировок, — заключил он.

    Ранее мы писали, что человекоподобного робота представили в Китае.

     

    Теги:
    Китай Роботы Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают