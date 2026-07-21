Китай создал крупнейшую в мире комплексную транспортную систему

В Китае за последние пять лет была построена крупнейшая в мире и наиболее сбалансированная по охвату система комплексной транспортной инфраструктуры, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Об этом во вторник заявил заместитель министра транспорта КНР Сюй Чэнгуан на пресс-конференции, посвященной задачам ведомства по превращению страны в транспортную державу в рамках 15-й пятилетки.

По его словам, 14-я пятилетка стала рекордной по объему инвестиций и темпам строительства за всю историю КНР. Совокупный объем вложений в основные фонды транспорта составил 18,8 трлн юаней (примерно $2,8 трлн). Общая протяженность национальной транспортной сети превысила 6 млн километров, а степень готовности ее основного каркаса достигла 91%.

— По масштабу транспортной инфраструктуры Китай прочно закрепился в числе мировых лидеров. Протяженность высокоскоростных железных дорог превысила 50 тысяч км, автодорог — 199 тысяч км, число крупных причалов составило 3061, а крупных аэропортов — 270. В стране также создана крупнейшая в мире курьерская сеть, — отметил он.

Представитель ведомства добавил, что стремительный рост демонстрируют и пассажирские перевозки. Количество поездок на высокоскоростных железных дорогах увеличилось на 132%, а пассажиропоток гражданской авиации вырос на 84%. Более того, Китай продолжает удерживать лидирующие позиции в мире по объемам морских и экспресс-перевозок.

Ранее сообщалось, что Китай увеличил протяженность эксплуатируемых железных дорог на 12,8%.