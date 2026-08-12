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    Китай собирает электромобили под заказ всего за 18 дней

    В Китае покупатели теперь могут получить электромобиль, собранный по индивидуальному заказу, всего за 18 дней, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Жэньминь Жибао.

    Китай собирает электромобили под заказ всего за 18 дней
    Фото: Жэньминь Жибао

    Как сообщается, в последнее время Китай интенсивно развивает модель «гибкого производства» для сборки авто под разные запросы покупателей.

    — Клиенты выбирают в смартфоне все, что им нужно, а в это время на производственных линиях автоматически формируются сотни производственных команд, — пояснил менеджер по планированию компании Avatr Ли Цянь.

    Данная схема сменила прежнюю модель работы на склад и позволила уменьшить время ожидания персональных конфигураций в несколько раз.

    — Еще пять лет назад машину с индивидуальными параметрами приходилось ждать как минимум два три месяца, а сегодня мы делаем ровно то, что хочет потребитель [прим. авт. — за 18 дней], — вспоминает Ван Жуй, заместитель главного инженера по технологическому планированию компании Changan.

    Основой «гибкого производства» стала высокая автоматизация. Роботы мгновенно считывают данные заказа и перенастраивают оборудование, что позволяет без остановки собирать разные модели на одной линии.

    Ранее сообщалось, что новые автомобили в Китае больше не будут оснащать синими индикаторами.

    Электромобили Автопромышленность Китай В мире
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор